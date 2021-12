WHO: Obavy z omikronu môžu spôsobiť hromadenie vakcín

Ženeva 9. decembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok oznámila, že zatiaľ nie je jasné, či na ochranu pred novým koronavírusovým variantom omikron sú potrebné ďalšie dávky proticovidových vakcín. WHO preto nalieha na bohaté krajiny, aby sa vyhli hromadeniu očkovacích látok, píše agentúra AFP.



"Keďže presne nevieme, ako sa v súvislosti so šírením variantu omikron bude situácia ďalej vyvíjať, existuje riziko, že globálne zásoby vakcín sa opäť vrátia do bohatých krajín, ktoré ich budú hromadiť v snahe ochrániť svojich občanov, a to nadbytočne," uviedla lekárka a šéfka imunizačného úradu WHO Kate O'Brienová.



Vyhlásenie O'Brienovej prišlo krátko po zverejnení predbežných výsledkov laboratórnych štúdií, podľa ktorých tri dávky očkovacej látky proti covidu od konzorcia Pfizer/BioNTech dokážu zneutralizovať aj nový koronavírusový variant omikron. Uvádza sa to v stredajšom vyhlásení spoločnosti Pfizer. Spoločnosť zároveň priznala, že ochrana dvoma dávkami vakcíny je v prípade omikronu výrazne nižšia. Podľa nej však pravdepodobne stále poskytuje určitú ochranu pred ťažkým priebehom covidu.



Spomínaná štúdia však bola realizovaná len na veľmi malej vzorke (12 zaočkovaných osôb), takže jej závery, ktoré ešte nie sú konečné, budú musieť preveriť rozsiahlejšie výskumy. Zatiaľ neboli publikované ani v žiadnom odbornom časopise.



Podľa O'Brienovej WHO tieto údaje skúma, pričom nevylučuje, že "posilňujúce dávky môžu skutočne poskytnúť dodatočnú ochranu proti variantu omikron". Zároveň však zdôraznila, že na takéto závery je ešte "priskoro".



Ako uvádza AFP, hoci stále existuje málo dôkazov o tom, že na ochranu pred závažnou formou ochorenia COVID-19 sú potrebné ďalšie dávky vakcíny, mnohí ľudia z najzraniteľnejších skupín a zdravotnícki pracovníci v chudobnejších krajinách musia ešte dostať jednu dávku vakcíny a stále im tak hrozí veľké riziko, že sa infikujú. O'Brienová tiež poukázala na to, že medzinárodné spoločenstvo začalo riešiť nebezpečenstvo nerovnosti v distribúcii vakcín a prístupu k nim iba nedávno, píše AFP.