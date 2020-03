WHO zaznamenala povzbudivé náznaky ohľadom šírenia koronavírusu

Kodaň 26. marca (TASR) – Európsky úrad Svetovej zdravotníckej organizácie dnes uviedol, že zaznamenal "povzbudivé náznaky", keďže Taliansko hlásilo nižšiu mieru nárastu počtu prípadov nákazy novým koronavírusom. Píše o tom agentúra AFP.



"Hoci situácia zostáva veľmi vážna, začíname pozorovať niektoré povzbudivé náznaky. V Taliansku, ktoré má najvyšší počet prípadov v tomto regióne, práve zaznamenali o niečo nižšiu rýchlosť šírenia nákazy, aj keď je stále príliš skoro povedať, že pandémia v tejto krajine vrcholí," konštatoval regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge na tlačovej konferencii.



V Európe zatiaľ zaznamenali viac ako 220 000 prípadov ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2, pričom 11 987 ľudí mu podľahlo, informoval európsky úrad WHO.



Znamená to, že šesť z každých desiatich prípadov nákazy a sedem z desiatich úmrtí hlásili v Európe. Počet prípadov nákazy na celom svete prekročil 400 000.



Mnohé európske krajiny prijali v čase šírenia koronavírusu prísne obmedzenia vrátane karanténnych opatrení a uzavretia podnikov a hraníc, ako aj zhromažďovania sa na verejnosti vo väčšom počte.



Podľa Klugeho sa bude čoskoro dať určiť, do akej miery majú takéto opatrenia účinok. Upozornil však vlády a obyvateľov, aby si uvedomili "novú realitu" vytvorenú pandémiou a pripravili sa na jej dlhodobý vplyv. "Nebude to šprint, ale maratón," dodal Kluge.