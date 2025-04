WHO obmedzí činnosť a prepustí časť zamestnancov

Ženeva 23. apríla (TASR) - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v utorok priznal, že obmedzenie financovania zo strany USA vytvorilo medzery v rozpočte organizácie patriacej pod OSN. V dôsledku toho musí WHO obmedziť svoju činnosť a prepustiť časť zamestnancov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Pre náhly pokles príjmov nám chýbajú financie a nezostáva nič iné, ako obmedziť rozsah našej práce a znížiť počet zamestnancov,“ ozrejmil Tedros v prejave. WHO sa medzitým pripravuje na plánované vystúpenie Spojených štátov z organizácie, k čomu dôjde v januári budúceho roka.



USA nezaplatili dohodnuté členské poplatky za rok 2024 a vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa odmietla zaplatiť poplatky aj na rok 2025 a zmrazila takmer všetku zahraničnú pomoc. Svoje výdavky na zahraničnú pomoc ale znižujú aj viaceré ďalšie krajiny.



WHO preto v súčasnosti zvažuje úpravu organizačnej štruktúry, ktorú Tedros v utorok predstavil zamestnancom a členským štátom organizácie. "Odmietnutie USA zaplatiť svoje členské poplatky na roky 2024 a 2025 spolu so znížením oficiálnej rozvojovej pomoci zo strany niektorých ďalších krajín znamená, že nám na roky 2026 a 2027 budú chýbať financie vo výške 560 až 650 miliónov dolárov," skonštatoval Tedros.



Šéf organizácie neupresnil, koľko pracovných miest sa zruší, no uviedol, že prepúšťanie najvýraznejšie zasiahne ústredie organizácie v Ženeve. „Začíname so znižovaním počtu pracovných miest vo vyššom manažmente,“ upresnil.