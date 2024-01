WHO: Obyvatelia Pásma Gazy zomierajú od hladu

Ženeva 31. januára (TASR) – Obyvatelia Pásma Gazy zomierajú od hladu pre obmedzovanie humanitárnej pomoci, vyhlásil v stredu riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre krízové situácie Michael Ryan. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Títo ľudia zomierajú od hladu a tlačia ich až na pokraj. Nie sú zapojení do konfliktu… a mali by požívať ochranu, rovnako tak aj ich zdravotnícke zariadenia," vyhlásil Ryan počas tlačovej konferencie.



Medzinárodný súdny dvor (MSD) so sídlom v Haagu v piatok Izraelu nariadil, aby povolil prístup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, ale neprikázal mu zastaviť vojenskú operáciu v tejto palestínskej enkláve. Zároveň žiadal, aby tam Izrael obmedzil straty na životoch a škody.