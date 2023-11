WHO: Obyvatelia v Izraeli a pásme Gazy majú duševné problémy

Ženeva 3. novembra (TASR) - Teroristický útok palestínskeho hnutia Hamas v Izraeli a odvetná protiofenzíva Izraela v pásme Gazy majú ďalekosiahly vplyv na duševné zdravie ľudí, oznámila vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Každý človek v pásme Gazy potrebuje psychologickú pomoc, uviedol zástupca WHO pre Palestínske územia Rik Peeperkorn vo štvrtok. Pripomenul, že viac než dva milióny obyvateľov pásma Gazy boli už roky pred touto vojnou zaťažené konfliktom a blokádami Izraela.



S duševnými problémami zápasia aj niektorí pracovníci WHO priamo na mieste, dodal Peeperkorn vo videopríhovore zo sídla zdravotníckej agentúry OSN v Ženeve.



"(Obyvatelia) sú úplne zúfalí, úplne skľúčení a nemajú už o živote v budúcnosti žiadne predstavy," informoval. WHO je podľa neho v kontakte s palestínskymi zdravotníkmi, od ktorých dostáva znepokojujúce správy o ich duševnom stave.



V Izraeli majú traumu okrem iných aj ľudia, ktorí prežili teror Hamasu, príbuzní unesených rukojemníkov, svedkovia teroristického útoku a predstavitelia, ktorí musia robiť závažné rozhodnutia, povedal zástupca WHO v Izraeli Michel Tieren.



"Celá krajina je ponorená do temnej traumy a tá trauma sa šíri ako vírus," uviedol Tieren.



Niektorí ľudia sa podľa neho príliš intenzívne zaoberajú strašnými zážitkami ostatných. Predstavitelia izraelského zdravotníctva rokujú s WHO znovuzavedení opatrení na vybudovanie duševnej odolnosti obyvateľstva, informoval Tieren.