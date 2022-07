WHO očakáva, že v Európe bude hlásených viac úmrtí s opičími kiahňami

Kodaň 30. júla (TASR) - Európska pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v sobotu uviedla, že je možné v Európe očakávať viac úmrtí spojených s opičími kiahňami. Spravila tak po tom, čo boli v uplynulých dňoch hlásené prvé takéto úmrtia mimo územia Afriky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Vzhľadom na pokračujúce šírenie opičích kiahní v Európe očakávame viac úmrtí," uviedla Catherine Smallwoodová z európskej pobočky WHO vo vyhlásení. Zároveň dodala, že hlavným cieľom je stále rýchlo zamedziť prenosu tohto ochorenia v Európe a súčasne zastaviť terajšiu vlnu jeho šírenia.



Táto predstaviteľka WHO upozornila, že vo väčšine prípadov sa ľudia nakazení týmto vírusom dokážu vyliečiť sami a opičie kiahne vyvolávajú komplikácie len zriedkavo.



"Medzi zvyčajné príčiny, pre ktoré je nutné pacientov hospitalizovať, patrí pomoc pri zvládnutí bolesti alebo sekundárna infekcia a pri veľmi nízkom počte prípadov je potrebná pomoc pri život ohrozujúcich komplikáciách akou je napríklad encefalitída," vysvetlila Smallwoodová.



V uplynulých dňoch ohlásilo Španielsko už dve úmrtia spojené s opičími kiahňami a jednu obeť oznámila i Brazília. Prechádzajúce úmrtia súvisiace s týmto ochorením boli pritom doposiaľ v rámci súčasnej vlny hlásené iba z Afriky, kde je tento vírus endemický.



Španielsko zatiaľ neoznámilo presnú príčinu smrti pacientov, pričom uviedlo, že čaká na výsledky pitiev. Brazília zase upozornila, že muž nakazený opičími kiahňami, ktorý zomrel, trpel aj inými "vážnymi ochoreniami".



Podľa WHO bolo od začiatku mája mimo Afriky zatiaľ zaznamenaných vyše 18.000 prípadov opičích kiahní, pričom väčšinu z nich zaevidovali v Európe. WHO preto minulý týždeň vyhlásila šírenie opičích kiahní za stav globálnej zdravotnej núdze.



Bolo zistené, že proti opičím kiahňam je účinná i vakcína od dánskej farmaceutickej spoločnosti Bavarian Nordic proti pravým kiahňam, ktorá sa v Európe predáva pod názvom Imvanex, pripomína AFP.