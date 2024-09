WHO: Očkovanie proti detskej obrne v Pásme Gazy pokračuje veľmi dobre

Gaza 3. septembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok uviedla, že očkovanie proti detskej obrne v Pásme Gazy zatiaľ prebieha nad jej očakávania. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Zástupca WHO pre okupované palestínske územia Rik Peeperkorn povedal, že zdravotníci od 1. septembra v centrálnej časti Pásma Gazy zaočkovali viac ako 161.000 detí do 10 rokov. Predpokladaným cieľom prvých dvoch dní očkovacej kampane bolo 150.000 detí.



"Zatiaľ sa veci vyvíjajú dobre. Humanitárne prestávky doteraz fungovali. Ešte stále máme pred sebou desať dní," zhodnotil Peeperkorn.



Izrael minulý týždeň súhlasil so sériou trojdňových "humanitárnych prestávok" v bojoch v Pásme Gazy, aby umožnil zdravotníkom spustiť očkovaciu kampaň. Očkovanie a dočasné zastavenie bojov podporuje aj palestínske radikálne hnutie Hamas. Uviedlo, že je pripravené spolupracovať s medzinárodnými organizáciami.



Prvá trojdňová prestávka sa začala v nedeľu v centrálnej časti Pásma Gazy. Nasledovať budú očkovacie kampane na juhu a severe palestínskej enklávy. Prestávky trvajú každý deň od 6.00 h do 15.00 h miestneho času, napísala britská spravodajská stanica BBC. Izrael súhlasil, že v prípade potreby poskytne zdravotníkom deň navyše.



V Pásme Gazy bol v auguste potvrdený po 25 rokoch prvý prípad detskej obrny u desaťmesačného dieťaťa.



Miera zaočkovania novorodencov v palestínskej enkláve výrazne klesla po začatí izraelskej ofenzívy v októbri 2023. Zúriace boje totiž väčšine detí zamedzili prístup k zdravotnej starostlivosti. Pred začiatkom konfliktu bolo proti detskej obrne zaočkovaných 99 percent detí, v júli tohto roka 86 percent, uviedol v júli generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.