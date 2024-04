WHO: Očkovanie zachránilo za 50 rokov najmenej 154 miliónov životov

Ženeva 24. apríla (TASR) - Vďaka celosvetovému úsiliu v oblasti očkovania sa podarilo za uplynulých 50 rokov zachrániť najmenej 154 miliónov životov. Oznámila to v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej majú z očkovania najväčší prínos malé deti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



V priemere to za toto obdobie predstavuje šesť zachránených životov za minútu, uviedla WHO. Táto agentúra OSN v štúdii publikovanej v časopise Lancet poskytla komplexnú analýzu účinku 14 vakcín používaných v rámci rozšíreného programu očkovania (EPI), ktorý bude mať v máji 50. výročie. Ide napríklad o vakcíny proti žltačke typu B, osýpkam, rubeole, tuberkulóze, rotavírusu či tetanu.



"Vakcíny patria medzi najmocnejšie vynálezy v dejinách, vďaka ktorým je možné predchádzať kedysi obávaným chorobám," uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zároveň pripomenul, že vďaka vakcínam sa podarilo vyhubiť napríklad pravé kiahne a výrazne obmedziť počet prípadov detskej obrny.



S prispením vývoja nových vakcín sa tiež posúvajú hranice pri chorobách ako sú rakovina krčka maternice či malária. "Pokračovaním vo výskume, investíciami a spoluprácou môžeme dnes a o ďalších 50 rokov zachrániť milióny ďalších životov," povedal Tedros.



Podľa štúdie bolo za uplynulých 50 rokov zachránených až 101 miliónov životov malých detí. Skúmaných 14 vakcínam za uplynulého pol storočia priamo prispelo k zníženiu úmrtnosti malých detí o 40 percent a v Afrike až o vyše 50 percent.



"Imunizácia je najväčším prínosom v oblasti zdravotníckeho zásahu na zaistenie toho, že bábätká sa dožijú nielen svojich prvých narodenín, ale naďalej vedú zdravý život do dospelosti," uvádza WHO.



Najväčší účinok má očkovanie proti osýpkam, ktorému možno pripísať až 60 percent životov zachránených vďaka imunizácii. Očkovanie proti detskej obrne zase zachránilo vyše 20 miliónov ľudí, ktorí by inak dnes mali problémy s chôdzou, vyplýva zo štúdie.