< sekcia Zahraničie
WHO: Od júla 2024 zomrelo vyše 1000 ľudí v Gaze čakajúc na lekára
Do 1. decembra prijalo pacientov z Gazy viac ako 30 krajín, ale len niekoľko z nich väčší počet osôb.
Autor TASR
Ženeva 19. decembra (TASR) - Za uplynulých 18 mesiacov viac ako tisíc pacientov zomrelo v Pásme Gazy pre meškanie urgentnej zdravotnej starostlivosti, uviedla v piatok Svetová zdravotnícka organizácia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
WHO a jej partneri „evakuovali z Gazy od začiatku vojny pred viac ako dvomi rokmi vyše 10.600 pacientov s vážnymi zdravotnými problémami vrátane viac ako 5600 detí“, zhodnotil Generálny riaditeľ organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus na platforme X. Varoval, že „v Gaze zostávajú ešte mnohí ďalší pacienti, ktorí čakajú na evakuáciu, aby mohli dostať primeranú zdravotnú starostlivosť“.
V období od júla 2024 do 28. novembra 2025 zomrelo 1092 pacientov, ktorí čakali na evakuáciu a následnú zdravotnú pomoc, ozrejmilo ministerstvo zdravotníctva v Gaze pod správou palestínskeho militantného hnutia Hamas. „Toto číslo je pravdepodobne podhodnotené,“ varoval Ghebreyesus a vyzval „viac krajín, aby otvorili dvere pacientom z Gazy a aby sa obnovila zdravotná evakuácia na Západný breh vrátane východného Jeruzalema“. „Závisia od toho životy,“ zdôraznil.
WHO už skôr odhadla, že viac ako 16.500 pacientov stále potrebuje liečbu mimo Gazy, zatiaľ čo predstaviteľ organizácie Lekári bez hraníc pre AFP povedal, že skutočný počet je pravdepodobne „trojnásobne až štvornásobne vyšší“.
Do 1. decembra prijalo pacientov z Gazy viac ako 30 krajín, ale len niekoľko z nich väčší počet osôb. Októbrové prímerie zastavilo boje v Gaze, no dohoda je aj naďalej krehká, keďže Izrael a Hamas sa neustále obviňujú z jej porušovania.
WHO a jej partneri „evakuovali z Gazy od začiatku vojny pred viac ako dvomi rokmi vyše 10.600 pacientov s vážnymi zdravotnými problémami vrátane viac ako 5600 detí“, zhodnotil Generálny riaditeľ organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus na platforme X. Varoval, že „v Gaze zostávajú ešte mnohí ďalší pacienti, ktorí čakajú na evakuáciu, aby mohli dostať primeranú zdravotnú starostlivosť“.
V období od júla 2024 do 28. novembra 2025 zomrelo 1092 pacientov, ktorí čakali na evakuáciu a následnú zdravotnú pomoc, ozrejmilo ministerstvo zdravotníctva v Gaze pod správou palestínskeho militantného hnutia Hamas. „Toto číslo je pravdepodobne podhodnotené,“ varoval Ghebreyesus a vyzval „viac krajín, aby otvorili dvere pacientom z Gazy a aby sa obnovila zdravotná evakuácia na Západný breh vrátane východného Jeruzalema“. „Závisia od toho životy,“ zdôraznil.
WHO už skôr odhadla, že viac ako 16.500 pacientov stále potrebuje liečbu mimo Gazy, zatiaľ čo predstaviteľ organizácie Lekári bez hraníc pre AFP povedal, že skutočný počet je pravdepodobne „trojnásobne až štvornásobne vyšší“.
Do 1. decembra prijalo pacientov z Gazy viac ako 30 krajín, ale len niekoľko z nich väčší počet osôb. Októbrové prímerie zastavilo boje v Gaze, no dohoda je aj naďalej krehká, keďže Izrael a Hamas sa neustále obviňujú z jej porušovania.