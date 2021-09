WHO odmieta zverejniť údaje o zaočkovaní svojich zamestnancov

Ženeva 17. septembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá opakovane vyzýva svet, aby sa dal zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 a iným chorobám, v piatok odmietla uviesť, koľko jej vlastných zamestnancov sa držalo tohto odporúčania. V piatok to napísala tlačová agentúra AP.



"Nemusíme to povedať, pretože je to tajné," uviedla Dr. Margaret Harrisová, hovorkyňa WHO, ktorá patrí pod OSN.



Hovorkyňa OSN v Ženeve Alessandra Vellucciová k téme zaočkovanosti zamestnancov OSN povedala: "Nezverejňujeme tento druh informácií. Toto sa hovorí lekárskej službe. Takže nie, žiaľ, nemôžeme vám dať tieto čísla."



Vellucciová ešte vyhlásila, že preverí, či je možné poskytnúť percento zaočkovaných zamestnancov OSN.



WHO vlani v novembri uviedla, že 65 z jej pracovníkov malo v tom čase pozitívny test na covid. Potvrdila tak informácie z interného e-mailu, získaného tlačovou agentúrou Associated Press (AP).



Úrad OSN v Ženeve často informuje, koľko jeho zamestnancov malo pozitívny test.



Vlády jednotlivých krajín nahlasujú údaje, koľko ich obyvateľov je zaočkovaných proti koronavírusu, a WHO tieto čísla zhromažďuje a oznamuje. Niektoré krajiny a spoločnosti od zamestnancov už požadujú, aby si dali vpichnúť vakcínu, ak chcú chodiť do práce.



To, že WHO a samotná OSN odmietli poskytnúť údaje o zaočkovanosti, poukazuje na právne obmedzenia, ktorým mnohé organizácie čelia v oblasti súkromia, predovšetkým tie v Európe.



OSN a WHO opakovane zdôrazňujú, že očkovanie je súčasťou celej škály opatrení za zastavenie pandémie koronavírusu, medzi ktoré patrí aj nosenie rúšok, správna hygiena a fyzický odstup.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oznámil, že je zaočkovaný, a povzbudzoval aj ostatných, aby urobili to isté. Jeho organizácia a mnohé zdravotnícke úrady po celom svete sa snažia bojovať proti vlne antivakcinačných nálad.