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WHO odporúča aktívny spoločenský život v rámci prevencie demencie
WHO odporúča udržiavať sociálne kontakty a venovať sa kognitívne stimulujúcim aktivitám, ako sú čítanie, rozprávanie príbehov či hranie stolových alebo kartových hier.
Autor TASR
Ženeva 15. júla (TASR) - Aktívny spoločenský život spolu s cvičením a zdravou stravou môžu znížiť riziko demencie, zatiaľ čo fajčenie a konzumácia alkoholu ho zvyšujú, uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu v nových usmerneniach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
WHO odporúča udržiavať sociálne kontakty a venovať sa kognitívne stimulujúcim aktivitám, ako sú čítanie, rozprávanie príbehov či hranie stolových alebo kartových hier. Organizácia vo svojich pôvodných usmerneniach z roku 2019 pritom uvádzala, že neexistujú dostatočné vedecké dôkazy o tom, že sociálna interakcia znižuje riziko demencie.
Podľa WHO dokážu ľudia ovplyvniť riziko rozvoja demencie až do 45 percent, pričom kroky, ktoré dokážu zlepšiť celkové zdravie, pomáhajú aj s ochranou proti demencii. Organizácia zároveň odporúča fyzickú aktivitu aj pre ľudí s týmto ochorením.
V porovnaní so štúdiou z roku 2019 WHO tiež našla dôkazy o tom, že načúvacie prístroje môžu pomôcť predchádzať kognitívnemu zhoršeniu u ľudí s poruchou sluchu. Do pozornosti dala aj pozitívne účinky čistejšieho vzduchu a menšie vystavenie znečisteniu spôsobeného jemnými časticami, a to tak vo vnútorných, ako aj vonkajších priestoroch.
WHO je naďalej skeptická voči účinkom doplnkov stravy, ako sú vitamín B, vitamín E, kapsuly s omega-3 mastnými kyselinami a multivitamíny, na ľudí, ktorí netrpia deficitom týchto látok, a uvádza, že neexistujú dostatočné dôkazy, že ich užívanie môže predchádzať demencii.
V súčasnosti má demenciu približne 57 miliónov ľudí na celom svete a ich počet stúpa. Na túto chorobu však neexistuje liek. Podľa WHO niektoré zdravotné komplikácie výrazne zvyšujú riziko demencie. Patrí medzi ne vysoký krvný tlak, cukrovka, obezita, strata sluchu, poruchy spánku či depresia.
WHO odporúča udržiavať sociálne kontakty a venovať sa kognitívne stimulujúcim aktivitám, ako sú čítanie, rozprávanie príbehov či hranie stolových alebo kartových hier. Organizácia vo svojich pôvodných usmerneniach z roku 2019 pritom uvádzala, že neexistujú dostatočné vedecké dôkazy o tom, že sociálna interakcia znižuje riziko demencie.
Podľa WHO dokážu ľudia ovplyvniť riziko rozvoja demencie až do 45 percent, pričom kroky, ktoré dokážu zlepšiť celkové zdravie, pomáhajú aj s ochranou proti demencii. Organizácia zároveň odporúča fyzickú aktivitu aj pre ľudí s týmto ochorením.
V porovnaní so štúdiou z roku 2019 WHO tiež našla dôkazy o tom, že načúvacie prístroje môžu pomôcť predchádzať kognitívnemu zhoršeniu u ľudí s poruchou sluchu. Do pozornosti dala aj pozitívne účinky čistejšieho vzduchu a menšie vystavenie znečisteniu spôsobeného jemnými časticami, a to tak vo vnútorných, ako aj vonkajších priestoroch.
WHO je naďalej skeptická voči účinkom doplnkov stravy, ako sú vitamín B, vitamín E, kapsuly s omega-3 mastnými kyselinami a multivitamíny, na ľudí, ktorí netrpia deficitom týchto látok, a uvádza, že neexistujú dostatočné dôkazy, že ich užívanie môže predchádzať demencii.
V súčasnosti má demenciu približne 57 miliónov ľudí na celom svete a ich počet stúpa. Na túto chorobu však neexistuje liek. Podľa WHO niektoré zdravotné komplikácie výrazne zvyšujú riziko demencie. Patrí medzi ne vysoký krvný tlak, cukrovka, obezita, strata sluchu, poruchy spánku či depresia.