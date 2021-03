WHO odporúča Johnson & Johnson i v krajinách, kde sú nové varianty

Ženeva 17. marca (TASR) - Odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v stredu uviedli, že jednodávková vakcína proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Johnson & Johnson (J&J) môže byť použitá v krajinách, kde sa šíria nové varianty koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra AFP.



"Vakcína sa osvedčila ako účinná v krajinách, kde sú rozšírené nové varianty koronavírusu," uviedol predseda Strategickej poradnej skupiny odborníkov (SAGE) pri Svetovej zdravotníckej organizácii Alejandro Cravioto. Dodal, že po riadnom preskúmaní tu "máme vakcínu, ktorá sa javí ako bezpečná a ukazuje, že má potrebnú účinnosť, aby sme ju mohli odporučiť aj ľuďom starším ako 18 rokov - a to bez udania hornej vekovej hranice".



WHO uplynulý piatok vyhovela žiadosti farmaceutickej spoločnosti J&J a zaradila jej proticovidovú vakcínu do zoznamu očkovacích látok na podmienečné použitie. WHO doteraz autorizovala vakcíny spoločností Pfizer/BioNTech a Oxford/AstraZeneca. Firma Johnson & Johnson podala žiadosť v druhej polovici februára.



Vakcína od firmy Johnson & Johnson sa môže skladovať v bežnej chladničke, čo je hlavná konkurenčná výhoda v krajinách s relatívne slabšou zdravotníckou infraštruktúrou. Jej podmienečné používanie povolila minulý štvrtok aj Európska únia - krátko po tom, ako tak urobila Európska agentúra pre lieky (EMA).