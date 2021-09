WHO odporučila liečivo proti covidu pre vysokorizikových pacientov

Ženeva 24. septembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporučila v piatok syntetické liečivo s obsahom protilátok proti koronavírusu pre infikovaných rizikových pacientov. Ako píše agentúra DPA, je to po prvý raz, čo WHO schválila nejaké liečivo na prevenciu proti ťažkému priebehu ochorenia COVID-19 pre ohrozených pacientov. Článok s novým odporúčaním WHO bol zverejnený v odbornom periodiku British Medical Journal.



WHO poukázala na štúdie, podľa ktorých kombinácia protilátok kasirivimab a imdevimab vyvinutá americkou biotechnologickou firmou Regeneron a švajčiarskym farmaceutickým gigantom Roche môžu zlepšiť šance na prežitie vážne chorých pacientov.



WHO odporučila užívanie týchto látok covidovým pacientom, ktorí trpia i inými ochoreniami a hrozí im preto riziko, že skončia na oddelení intenzívnej starostlivosti. Takisto by toto liečivo mali dostať ťažko chorí, ktorí nemajú voči covidu nijaké protilátky.



Uvedený koktail protilátok podľa výsledkov troch dosiaľ nerecenzovaných klinických štúdií dokázal znížiť riziko hospitalizácií u neočkovaných osôb, starších ľudí či pacientov s imunosupresiou nakazených covidom. "U všetkých iných covidových pacientov nebudú pravdepodobne benefity tejto liečby protilátkami nijako významné," zhrnula WHO, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra AFP.



Tento prípravok s názvom Ronapreve podávali i bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorého po prepuknutí ochorenia COVID-19 nakrátko hospitalizovali.



WHO poznamenala, že výzvu predstavuje vysoká cena tohto liečiva, ako aj jeho nízka dostupnosť. Preto rokujú s firmou Roche o nižších cenách, prípadnom dare či spravodlivom rozdelení v jednotlivých krajinách sveta. WHO je za to, aby toto liečivo mohli produkovať i iní výrobcovia, v dôsledok čoho by sa na trh dostali jeho lacnejšie verzie.



V júli plne schválila túto liečbu pomocou protilátok ako prvá krajina Japonsko, a to pre pacientov s miernym až stredne silným priebehom ochorenia COVID-19. Na núdzové alebo dočasné použitie ju povolili okrem iného i v EÚ, Spojených štátoch, Indii, Švajčiarsku či v Kanade.