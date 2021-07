WHO odporúča lieky na artritídu pre pacientov s covidom

Ženeva 7. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporučila používať na liečbu pacientov s ochorením COVID-19 aj protizápalové lieky s účinnými látkami tocilizumab a sarilumab. Informovala o tom v noci na stredu agentúra DPA.



WHO v aktualizovaných odporúčaniach pre liečbu covidu uviedla, že obe liečebné látky, ktoré boli pôvodne vyvinuté na reumatoidnú artritídu, môžu pacientom s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 zachrániť život.



Analýza 27 štúdií, ktoré sa týkali viac ako 10.000 pacientov s covidom, ukázala, že obe zmienené látky znižujú riziko úmrtia ťažko chorých o 13 percent, uviedla zdravotnícka agentúra OSN.



Vďaka týmto liekom sa takisto znížila pravdepodobnosť, že pacient skončí na umelej pľúcnej ventilácii, a to o 28 percent.



Tocilizumab a sarilumab, ktoré sa podávajú vo forme infúzie alebo injekcie, sa v súčasnosti v Británii odporúčajú používať spolu s kortikosteroidmi na liečbu vážne chorých pacientov s ochorením COVID-19. Spojené štáty takisto odporúčajú u takýchto pacientov podávať tocilizumab spolu s kortikosteroidmi, píše agentúra AFP.