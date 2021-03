WHO odporúča nepoužívať ivermektín na liečbu pacientov s koronavírusom

Ženeva 31. marca (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu uviedla, že ivermektín - propagovaný na niektorých sociálnych sieťach ako "zázračný liek" na ochorenie COVID-19 - by sa nemal používať na liečbu pacientov infikovaných koronavírusom. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



WHO zareagovala na záplavu tvrdení okolo lacného prípravku proti parazitom a vydala odporúčania, v ktorých uviedla, že ivermektín by sa mal používať u pacientov s covidom iba v klinickom testovaní.



Zdravotnícka agentúra OSN dodala, že existujú iba "veľmi neisté dôkazy" o účinkoch ivermektínu na úmrtnosť, hospitalizáciu a vyliečenie sa z nákazy koronavírusom.



Príspevky na Facebooku a články propagujúce ivermektín sa vo veľkej miere šíria v Brazílii, Francúzsku, Juhoafrickej republike (JAR) a Južnej Kórei. Zároveň vlády na celom svete bojujú s nedostatkom očkovacích látok proti koronavírusu.



Pandémia vyvolala vlnu silného záujmu o liek ivermektín, pôvodne určený proti parazitom - veľký dopyt je predovšetkým v Latinskej Amerike.



WHO však v aktualizovaných odporúčaniach pre metódy liečby covidu napísala: "Odporúčame nepoužívať ivermektín u pacientov s covidom, výnimkou je len situácia klinického skúšania."



"Toto odporúčanie sa vzťahuje na pacientov s akokoľvek vážnym ochorením a akokoľvek dlho trvajúcimi príznakmi," dodala WHO.