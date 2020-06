WHO odporúča nosiť rúška v preplnených priestoroch

Ženeva 5. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok aktualizovala svoje odporúčania týkajúce sa nosenia ochranných rúšok počas pandémie ochorenia COVID-19. WHO odporúča masky nosiť na miestach s väčším počtom ľudí, kde je zvýšené riziko šírenia nákazy, napríklad v obchodoch či prostriedkoch hromadnej dopravy. Informovala o tom agentúra AFP.



"Vlády by mali širokej verejnosti odporučiť nosenie masiek tam, kde dochádza k rozsiahlemu šíreniu vírusu a je ťažké dodržiavať fyzický odstup - ide napríklad o verejnú dopravu, obchody či iné stiesnené alebo preplnené priestory," povedal na tlačovom brífingu generálny tajomník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Ľudia starší ako 60 rokov či osoby s inými vážnymi ochoreniami by mali podľa šéfa WHO nosiť v situáciách, kde nie je možné zachovať spoločenský odstup, respirátory, doplnila agentúra AP.



V minulosti WHO odporúčala nosenie rúšok len pre zdravotníkov, ľudí nakazených novým koronavírusom a tých, čo a o nich starajú.



Šéf WHO však zdôraznil, že samotné rúška ľudí pred nákazou neochránia. Dôležité sú, ako uviedol, umývanie si rúk, dodržiavanie sociálneho odstupu či iné opatrenia. Zdravotníci by mali odteraz respirátory nosiť nielen pri starostlivosti o pacientov pozitívne testovaných na koronavírus SARS-CoV-2, ale aj na všetkých oddeleniach nemocníc.