Odborníci odporúčajú nosiť rúška v určitých prípadoch aj doma

Ženeva 2. decembra (TASR) - Ľudia by mali mať doma na tvári rúško, aby zabránili nákaze koronavírusom, keď prijmú návštevu zvonku a nemôžu udržiavať fyzický odstup. V stredu to odporučila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorú citovala tlačová agentúra DPA.



Okrem toho by mali ľudia nosiť rúško v domácnostiach počas návštevy aj vtedy, ak nie je jasné, či bola izba poriadne vyvetraná. Uvádza sa to v novom dokumente s odporúčaniami, ktorý zdravotnícka agentúra OSN v stredu zverejnila.



WHO predtým obhajovala nosenie rúšok v preplnenom prostredí, ale konkrétne podrobné odporúčania pre súkromné priestory nevydala.



Organizácia teraz tiež odporúča častejšie a rozšírenejšie používanie rúšok v zariadeniach zdravotníckej starostlivosti.



Do zoznamu ľudí, ktorí by si mali celý čas zakrývať nos a ústa, pridala aj zamestnancov úradníckeho úseku a ďalších pracovníkov.



Pacienti by mali nosiť rúška aj v situáciách, v ktorých prichádzajú do blízkeho kontaktu s ostatnými.



V prvých fázach pandémie ochorenia COVID-19 sa WHO vyjadrovala pochybovačne o rúškach a ich účinnosti a úplne ich neodporúčala dokonca ani vtedy, keď už krajiny v Európe začali napodobňovať štáty v Ázii, kde sa rúška všeobecne používajú na zabránenie šírenia prechladnutia.



WHO v stredu znovu upozornila, že rúška môžu dať ľuďom falošný pocit bezpečia, čo môže viesť k tomu, že zabudnú na ostatné kľúčové preventívne opatrenia.