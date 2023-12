WHO odporúča vládam zaobchádzať s e-cigaretami podobne ako s tabakom

Ženeva 14. decembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok vyzvala vlády, aby s elektronickými cigaretami zaobchádzali podobne ako s tabakom a zakázali všetky príchute. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



WHO s odvolaním sa na štúdie tvrdila, že neexistuje dostatočné množstvo dôkazov o tom, že e-cigarety pomáhajú fajčiarom prestať s fajčením. Podľa WHO tiež škodia zdraviu a aj u ľudí, ktorí nefajčia - predovšetkým mladistvých osôb - môžu spôsobiť závislosť od nikotínu.



Ako pripomína Reuters, niektorí odborníci aj vlády považujú elektronické cigarety - tzv. vapes - za kľúčový nástroj v obmedzovaní úmrtí a chorôb, ktoré zapríčiňuje fajčenie. Svetová organizácia však zdôraznila, že je potrebné prijať neodkladné opatrenia na ich kontrolu.



Podľa WHO používa e-cigarety viac ľudí vo veku 13-15 rokov než dospelých vo všetkých krajinách. Napomáha tomu tiež agresívny marketing zo strany firiem.



"Deti sú v ranom veku navádzané na používanie elektronických cigariet a môžu sa stať závislými na nikotíne," povedal Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny riaditeľ WHO. Zároveň vyzval krajiny, aby v súvislosti s e-cigaretami zaviedli prísne opatrenia.



Svetová organizácia tiež vyzvala na zmeny vrátane zákazu všetkých aromatických látok, ako je napríklad mentol. Krajiny by tiež podľa nej mali pri elektronických cigaretách uplatňovať také opatrenia, ako na na kontrolu tabaku - vrátane vyšších daní a zákazu používania na verejných miestach.



Reuters vysvetľuje, že WHO nemá žiadne právomoci nad národnými reguláciami a jej odporúčania sú iba usmerňujúce, avšak častokrát prijaté dobrovoľne.



WHO a ďalšie organizáciu bojujúce proti používaniu tabaku tlačia na prísnejšiu reguláciu nových produktov s obsahom nikotínu, pričom sa zameriavajú na alternatívy vrátane elektronických cigariet, na ktorých si veľké spoločnosti zakladajú svoje stratégie do budúcnosti.



Viaceré tabakové spoločnosti argumentujú, že e-cigarety predstavujú oveľa menšie riziko ako tabakové výrobky a pomáhajú obmedzovať škodlivosť tabaku. Podľa nich sú príchute kľúčom k tomu, aby fajčiari prestali fajčiť. S týmto postojom sa podľa Reuters stotožňujú aj niektorí zástancovia regulácie tabaku.



Podľa WHO však nie sú známe dlhodobé zdravotné riziká, pričom e-cigarety vytvárajú niektoré látky, o ktorých sa vie, že spôsobujú rakovinu, predstavujú riziko pre zdravie srdca a pľúc a môžu ovplyvniť vývoj mozgu u mladých ľudí.



"Regulácia (elektronických) cigariet by len posilnila nedorozumenia o relatívnych rizikách 'vapingu' a vyslala by nesprávny odkaz fajčiarom," povedala vrchná riaditeľka pre vedecké a lekárske záležitosti v spoločnosti ANDS podnikajúcej v oblasti vapes. Zároveň dodala, že stanovisko WHO je "odtrhnuté od reality".