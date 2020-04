WHO odporúča zmierňovať opatrenia v dvojtýždňových intervaloch

Ženeva 15. apríla (TASR) - Krajiny zmierňujúce opatrenia proti novému koronavírusu by tak nemali robiť v intervaloch kratších než dva týždne. Uvádza sa to v nových odporúčaniach, ktoré v stredu zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Po zrušení časti reštrikcií by malo v každej krajine nasledovať minimálne dva týždne trvajúce obdobie, počas ktorého sa zhodnotí účinok takýchto zmien. Ďalšia fáza uvoľňovania by podľa WHO mala nasledovať až po takomto vyhodnotení, informovali agentúra Reuters a denník The Guardian.



Svet sa v rámci súčasnej pandémie koronavírusu nachádza podľa zdravotníckej agentúry OSN na "dôležitej križovatke", a je preto veľmi zvažovať, aké opatrenia sú alebo nie sú potrebné.



"Aby sa znížilo riziko vzniku nových ohnísk, mali by sa opatrenia uvoľňovať postupne, na základe vyhodnotenia epidemiologických rizík a sociálno-ekonomických výhod vyplývajúcich zo zrušenia obmedzení na rôznych pracoviskách, vo vzdelávacích inštitúciách a spoločenských činnostiach," odporúča WHO.



"V ideálnom prípade by medzi každou fázou prechodu (k normálnemu životu) mali byť minimálne dva týždne (čo korešponduje s inkubačnou dobou ochorenia COVID-19), aby sa mohli zhodnotiť riziká nových ohnísk a mohlo sa na ne adekvátne reagovať," uvádza sa v odporúčaniach WHO, ktorá v tejto spojitosti varovala pred možným opätovným oživením šírenia vírusu.



Obmedzenia zavedené po vypuknutí pandémie už začala rušiť Čína, kde sa koronavírus SARS-CoV-2 začal masovo šíriť v decembri minulého roka. Malé kroky v tomto smere podnikli aj viaceré európske krajiny, medzi nimi aj Španielsko, ktoré patrí medzi najviac postihnuté na svete. O potrebe skorého "znovuotvorenia" americkej ekonomiky opakovane hovorí aj americký prezident Donald Trump.