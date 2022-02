WHO: Odporúčaný protilátkový kokteil je v prípade omikronu neúčinný

Ženeva 4. februára (TASR) - Takzvaný protilátkový kokteil, doposiaľ odporúčaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), sa podľa nových štúdií u pacientov infikovaných koronavírusovým variantom omikron javí ako neúčinný. Podľa internetového vydania rakúskeho denníka Salzburger Nachrichten to v piatok v Ženeve uviedla špecialistka WHO na klinickú starostlivosť Janet Diazová.



Ide o kombináciu monoklonálnych protilátok casirivimab a imdevimab. "Zdá sa, že tento protilátkový kokteil nevykazuje dostatočnú účinnosť proti variantu omikron," potvrdila Diazová. Usmernenia WHO týkajúce sa jeho používania by sa zodpovedajúcim spôsobom mali upraviť v priebehu februára.



WHO tieto prípravky odporučila v prípade dvoch kategórií pacientov, píše Salzburger Nachrichten. Jednou sú tí, ktorí sú infikovaní koronavírusom a nemajú ešte ťažký priebeh ochorenia, existuje však vysoké riziko, že budú hospitalizovaní – napríklad staršie vekové kategórie, pacienti, ktorí ochoreli aj predtým, či neočkovaní. Taktiež boli prípravky odporúčané pre ťažko chorých pacientov s covidom, u ktorých sa nevyvinuli žiadne protilátky proti koronavírusu.



Dva ďalšie lieky, ktoré WHO v januári odporučila na liečbu pacientov s COVID-19, sú podľa súčasných poznatkov stále účinné, uviedla Diazová. Ide o aktívnu zložku baricitinib, ktorá bola pôvodne vyvinutá na liečbu reumatoidnej artritídy, a sotrovimab, monoklonálnu protilátku špeciálne vyvinutú pre pacientov s covidom, píše server.