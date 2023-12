WHO odsúdila Izrael za zničenie nemocnice, kde údajne operoval Hamas

Ženeva 18. decembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) kritizovala Izrael za zničenie nemocnice na severe Pásma Gazy. WHO je "zhrozená" deštrukciou nemocnice Kamala Adwana, ktorá viedla k smrti najmenej ôsmich jej pacientov, napísal v nedeľu večer na platforme X generálny riaditeľ organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Pacienti, medzi ktorými bolo aj deväťročné dieťa, zomreli v dôsledku nedostatočnej zdravotnej starostlivosti, dodal Tedros.



Izrael kritiku zo strany WHO odmietol s tým, že nemocnica slúžila aj ako veliteľské a riadiace centrum Hamasu.



Stále zastúpenie Izraela pri OSN v Ženeve na platforme X Tedrosovi vytklo, že opomenul skutočnosť, že sa v nemocnici Kamala Adwana "uhniezdilo" palestínske militantné hnutie Hamas, voči ktorému vedie židovský štát vojnu v Pásme Gazy.



Izraelská armáda uviedla, že predtým, než do areálu nemocnice vstúpila, viedla dialóg s tamojším tímom zdravotníkov a súhlasila so zriadením humanitárneho "časového okna" na evakuáciu väčšej časti tohto zariadenia, cituje DPA.



V areáli nemocnice bolo pritom podľa armády zatknutých "90 teroristov". "Izrael zničil aj infraštruktúru teroristov a zaistil zbrane i tajné dokumenty, ktoré boli okrem iného poskrývané v inkubátoroch na novorodeneckom oddelení," uviedla izraelská armáda.



Tedros však ďalej napísal, že existujú správy o zatýkaní časti tamojšieho zdravotníckeho personálu. Množstvo pacientov sa pritom podľa neho muselo evakuovať na vlastnú päsť, čím ohrozili svoje zdravie a bezpečnosť, keďže nemali k dispozícii sanitky.



"Zdravotnícky systém v Gaze už bol na kolenách aj doteraz, a strata ďalšej, hoci aj minimálne fungujúcej nemocnice je ťažkým úderom," upozornil šéf WHO.



"Útoky na nemocnice, medicínsky personál a pacientov musia prestať. Prímerie, TERAZ," napísal Tedros.



Spravodajská stanica al-Džazíra predtým uviedla, že izraelská armáda na pozemku nemocnice buldozérom zničila stany vysídlencov a pripravila pritom o život 20 ľudí, cituje DPA. Izrael sa k týmto obvineniam nevyjadril.