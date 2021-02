WHO odsúdila kritikov vyšetrovania pôvodu pandémie

Ženeva 2. februára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok odsúdila kritikov svojho vyšetrovania pôvodu pandémie koronavírusu a vyzvala ľudí, ktorí tvrdia, že ho poznajú, aby predložili dôkazy. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Vyšetrovací tím WHO je v stredočínskom meste Wu-chan, kde v decembri 2019 zistili prvé prípady nákazy. Snaží sa tam prísť na to, ako sa nový druh koronavírusu preniesol zo zvierat na ľudí a následne usmrtil vyše dva milióny ľudí po celom svete.



Riaditeľ programu OSN pre núdzové situácie Michael Ryan odsúdil ľudí, ktorí napádajú misiu WHO. Vyhlásil, že tí, čo tvrdia, že majú informácie, ako pandémia vypukla, by mali vystúpiť z tieňa.



Podľa Ryana mnoho kritikov hovorí, že "neprijmú správu z vyšetrovania, keď vyjde, alebo že existujú iné dostupné tajné informácie, ktoré vedú k odlišným záverom", ako nákaza vypukla.



"Ak máte odpovede, oznámte nám ich, prosím," povedal Ryan na tlačovej konferencii zo sídla WHO v Ženeve.



Položil otázku, či je od ľudí zodpovedné "tvrdiť, že neprijmú správu, keď ešte ani nebola napísaná, alebo vyhlasovať, že majú tajné informácie, ktoré neposkytli".



Misia WHO je zaťažená politickým bremenom - Čína do polovice januára odmietala vpustiť tím na svoje územie a vládnu aj pochybnosti, čo môžu odborníci po roku zistiť.



Peking sa zo všetkých síl snaží sústrediť na riešenie následkov nákazy. Tím WHO v sobotu vo Wu-chane absolvoval návštevu propagandistickej výstavy oslavujúcej zotavenie Číny z pandémie.



Ryan dodal, že vyšetrovací tím si zaslúži medzinárodnú podporu. Podľa neho všetky vyšetrovania nákazlivých chorôb zistia informácie, ktoré potom vedú k ďalším otázkam.



"Je to detektívny príbeh," povedal.



Odborný tím vo Wu-chane začal vyšetrovanie návštevou trhoviska s morskými plodmi, kde hlásili jeden z prvých výskytov infekcií, a tiež nemocnice, kde liečili prvých pacientov.



Maria Van Kerkhoveová, technická vedúca WHO pre ochorenie COVID-19, uviedla, že tím navštívi aj Virologický ústav vo Wu-chane.



Bývalý americký prezident Donald Trump prišiel s nepodloženou teóriou, že koronavírus unikol práve z tohto zariadenia.