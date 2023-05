WHO odvolala globálny núdzový stav v súvislosti s opičími kiahňami

Ženeva 9. mája (TASR) – Výskyt opičích kiahní už nepredstavuje celosvetový stav núdze. Po výraznom poklese hlásených prípadov tohto vírusového ochorenia to vo štvrtok oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR o tom informuje na základe agentúry DPA.



WHO vyhlásila globálny stav núdze v súvislosti s opičími kiahňami v júli 2022. Ide o najvyšší stupeň pohotovosti, aký môže táto agentúra OSN vyhlásiť. Upozorňuje tým vlády na zdravotné hrozby. O ochranných opatreniach v jednotlivých krajinách už rozhodujú ich vlády.



Len minulý piatok WHO po vyše troch rokoch odvolala globálny núdzový stav – oficiálne stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC) – v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.



Opičie kiahne, ktoré WHO označuje ako Mpox, boli do začiatku roka 2022 známe prakticky len v niektorých afrických štátoch. Vlani na jar ich náhle zaevidovali vo väčšom počte aj v iných krajinách. Šírenie tejto choroby krátko po covide vyvolalo obavy z novej celosvetovej pandémie. Od leta sa však počty infikovaných vďaka očkovaniu a cieleným opatreniam výrazne znížili.



WHO dostala od začiatku roka 2022 do 9. mája 2023 hlásenia o viac ako 87.000 prípadoch nákazy opičími kiahňami vrátane 140 úmrtí, a to zo 111 krajín. Celkové rozšírenie bolo podľa expertov zrejme väčšie, keďže mnohé štáty majú obmedzené možnosti testovania a nie všetci nakazení sa prihlásili lekárom.



Opičie kiahne spôsobujú horúčku, bolesti svalov a veľké kožné vredy. Infekčná vírusová choroba, proti ktorej existuje očkovanie, sa prenáša telesným kontaktom. Podľa údajov WHO sa ňou infikovali prevažne homosexuálni muži.