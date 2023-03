WHO odvolala riaditeľa pre západné Tichomorie pre obvinenia zo šikany

Ženeva 8. marca (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) rozviazala zmluvu so svojím regionálnym riaditeľom pre západné Tichomorie Takešim Kasaiom z Japonska. Dôvodom boli obvinenia z hrubého a rasistického správania, ktoré sa voči nemu objavili od podriadených, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Výkonná rada WHO zvolala mimoriadnu schôdzku za zatvorenými dverami vo svojom hlavnom sídle v Ženeve, aby diskutovala o prípade tohto japonského lekára, ktorý bol v dôsledku obvinení suspendovaný ešte v januári 2022. Záverom rokovaní bolo rozviazanie zmluvy s Kasaiom, citovala agentúra AFP nemenované diplomatické zdroje. WHO mu vraj ponúkla možnosť odstúpiť, to však odmietol.



Množstvo obvinení voči nemu sa objavilo ešte v januári minulého roka od bývalých aj súčasných zamestnancov a prvýkrát ich zverejnila agentúra Associated Press. V hlavnom sídle regionálneho riaditeľstva WHO vo filipínskom hlavnom meste Manila vraj vládla "toxická atmosféra" a systematické "šikanovanie a verejné zosmiešňovanie".



Zamestnanci, ktorí si želali zostať v anonymite, tvrdili, že Kasai mal "hanlivé poznámky voči zamestnancom určitých národností", najmä voči miestnym Filipíncom.



Riaditeľstvo WHO pre región západného Tichomoria je zodpovedné za územia s takmer dvoma miliardami obyvateľov.