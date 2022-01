WHO: Šírenie omikronu môže zvýšiť riziko vzniku nových variantov

Štokholm 4. januára (TASR) - Prudko stúpajúci počet prípadov nákazy koronavírusovým variantom omikron vo svete môže prispieť k zvýšeniu rizika vzniku nových, nebezpečnejších variantov. V utorok to uviedla Catherine Smallwoodová z európskej pobočky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), informovala agentúra Reuters.



"Čím viac sa omikron šíri, čím viac sa prenáša a rozmnožuje, tým viac pravdepodobný je vznik nového variantu. Omikron je teraz smrteľný, môže spôsobiť smrť... Možno o niečo menej ako delta, ale kto vie, aký bude ďalší variant," uviedla Smallwoodová.



Európa zaznamenala od začiatku pandémie vyše 100 miliónov prípadov nákazy koronavírusom, pričom iba za posledný týždeň tam pribudlo vyše päť miliónov prípadov nákazy. Variant omikron sa preto podľa Smallwoodovej šíri rýchlejšie ako predchádzajúce varianty, pričom to, aký bude mať táto skutočnosť vplyv, ešte nevieme.



Smallwoodová tiež upozorňuje na to, že v prípade variantu omikron "prichádza na individuálnej úrovni k zníženiu rizika hospitalizácie" v porovnaní s variantom delta. Napriek tomu však omikron môže predstavovať väčšiu hrozbu práve pre obrovský počet prípadov jeho výskytu.



"Keď prípady tak výrazne rastú, je pravdepodobné, že to spôsobí väčší počet ľudí s ťažkým priebehom, ktorí skončia v nemocniciach a možno aj zomrú," uviedla predstaviteľka WHO.