WHO: Omikronom sa nakazí vyše 50 percent Európanov

Kodaň 11. januára (TASR) - Variantom koronavírusu omikron sa v nasledujúcich dvoch mesiacoch nakazí viac ako polovica ľudí v Európe v prípade, ak budú prípady tejto infekcie pokračovať súčasným tempom. V utorok to vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), na ktorú sa v správe odvolala tlačová agentúra AFP.



Regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge na tlačovej konferencii varoval, že variant omikron predstavuje "novú prílivovú vlnu, ktorá sa valí európskym regiónom zo západu na východ".



"Inštitút pre meranie a vyhodnocovanie zdravia (IHME) z Washingtonskej univerzity predpovedá, že pri tomto tempe sa v priebehu nasledujúcich šiestich až ôsmich týždňov nakazí viac ako 50 percent obyvateľstva regiónu," povedal Kluge novinárom.



Európsky región WHO tvorí 53 krajín a teritórií vrátane niekoľkých štátov v strednej Ázii. Kluge poznamenal, že 50 z nich potvrdilo prípady nákazy omikronom.



Podľa WHO celkom 26 z týchto krajín hlásilo, že k 10. januáru "sa každý týždeň covidom nakazilo vyše jedno percento ich obyvateľstva", a región len počas prvého týždňa roka 2022 nahlásil viac ako sedem miliónov nových prípadov infekcie.



Potvrdilo sa, že variant omikron je nákazlivejší a "má mutácie, ktoré mu umožňujú ľahšie sa prichytiť na ľudské bunky, a môže infikovať dokonca aj tých ľudí, ktorí predtým nákazu prekonali alebo sa dali zaočkovať", uviedol Kluge s odvolaním sa na údaje zhromaždené za posledné týždne.



Kluge však takisto zdôraznil, že "schválené vakcíny naďalej poskytujú dobrú ochranu pred ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 a pred úmrtím, a platí to aj pre omikron".