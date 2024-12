WHO opäť vyzýva Čínu na zverejnenie informácií o pôvode COVID-19

Ženeva 30. decembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok opätovne požiadala Čínu, aby sa podelila o údaje ohľadom COVID-19 s cieľom pomôcť pochopiť príčinu vypuknutia pandémie pred piatimi rokmi. Označila to za "morálnu a vedeckú nevyhnutnosť", píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Bez transparentnosti, výmeny informácií a spolupráce medzi krajinami svet nemôže adekvátne predchádzať budúcim epidémiám a pandémiám a pripraviť sa na ne," uviedla WHO.



Organizácia tiež pripomenula, že 31. decembra 2019 jej kancelária v Číne prvýkrát prevzala mediálne vyhlásenie zdravotníckych úradov v meste Wu-chan týkajúce sa prípadov "vírusového zápalu pľúc".



"Keď si pripomíname tento míľnik, venujme chvíľu úcty zmeneným a strateným životom, uznajme tých, ktorí trpia (ochorením) COVID-19 a dlhým covidom, poďakujme zdravotníckym pracovníkom, ktorí obetovali tak veľa, aby sa o nás postarali, a zaviažme sa, že sa z COVID-19 poučíme, aby sme budovali zdravší zajtrajšok," dodala organizácia.



V decembri 2021 sa 194 členských krajín WHO rozhodlo rokovať o dohode o prevencii, pripravenosti a reakcii na pandémie v budúcnosti.



Hoci sa na väčšine vecí zhodli, kľúčový bod rozporu vyplýval z obavy chudobnejších krajín z odsunutia na vedľajšiu koľaj v porovnaní so západnými krajinami, kde farmaceutický priemysel prosperuje. Ďalšie nevyriešené otázky sa týkajú povinnosti podeliť sa o nové patogény či nové vakcíny.



Konečný termín rokovaní je stanovený na máj 2025.