WHO: Pandémia covidu naďalej vážne ohrozuje verejné zdravie

Ženeva 19. októbra (TASR) - Na zrušenie najvyššieho stavu pohotovosti v súvislosti s pandémiou koronavírusu je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zatiaľ priskoro – aj napriek tomu, že situácia sa na celom svete zlepšuje. V stredu to uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Núdzový výbor WHO pre ochorenie COVID-19 sa na minulotýždňovom zasadnutí uzniesol, že pandémia koronavírusu je stále ohrozením verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC). Tento stav WHO vyhlásila v januári 2020.



"Výbor zdôraznil potrebu posilniť dohľad (nad priebehom pandémie) a umožniť lepší prístup k testom, liekom a vakcínam pre najohrozenejšie skupiny obyvateľstva," povedal Ghebreyesus a dodal, že s odporúčaniami výboru súhlasí.



WHO vyhlásila vlnu koronavírusu za PHEIC 30. januára 2020. V tom čase bolo mimo Číny nahlásených menej než sto prípadov a ochorenie malo dovtedy obete iba v Číne.



Agentúra AFP pripomína, že od začiatku pandémie sa koronavírusom nakazilo viac než 622 miliónov ľudí, pričom ochoreniu podľahlo 6,5 milióna pacientov. WHO tiež dodala, že v priebehu uplynulých 24 hodín pribudlo 263.000 nových prípadov nákazy.



Grebreyesus si je podľa vlastných slov vedomý toho, že "celosvetová situácia sa od začiatku pandémie zlepšila", no upozornil, že vírus sa neustále mení. "Pandémia nás už v minulosti prekvapila a môže sa to zopakovať," doplnil.