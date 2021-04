WHO: Pandémia je v kritickom bode, prípady v Ázii prudko stúpajú

Na archívnej snímke zdravotníka očkujú proti ochoreniu COVID-19 v rámci začiatku hromadného očkovanie v Indii, 16. januára 2021. Foto: TASR/AP

Ženeva 12. apríla (TASR) - Pandémia ochorenia COVID-19 vstúpila do kritickej fázy, vyhlásila v pondelok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Varovala, že prípady nákazy výrazne stúpajú napriek osvedčeným opatreniam, ktoré mali šírenie koronavírusu zabrzdiť. V južnej Ázii si rekordné počty nakazených vyžiadali prísne, nové obmedzenia, uviedla tlačová agentúra AFP.Briti si, naopak, prvýkrát po dlhých mesiacoch užívajú slobodu ako napríklad pivo v pube a úprava účesu v kaderníctve, keďže v ostrovnej krajine uvoľnili epidemiologické obmedzenia. To dokazuje, ako rýchle očkovanie obyvateľstva v niektorých štátoch spôsobuje zaostávanie iných štátov, väčšinou chudobných.Koronavírus už usmrtil po celom svete vyše 2,9 milióna ľudí a infikovalo sa ním takmer 136 miliónov ľudí, píše AFP." povedala novinárom hlavná odborníčka WHO pre koronavírus Maria Van Kerkhoveová." dodala van Kerkhoveová.India v pondelok prekonala Brazíliu ako krajina s druhým najvyšším počtom infekcií, keďže za jediný deň zaznamenala vyše 168.000 nových prípadov nákazy.Najnovší rýchly nárast infekcií spôsobil, že India zaznamenala celkovo 13,5 milióna infikovaných, čo je viac než 13,48 milióna v Brazílii.Pozitívny vývoj je však napríklad v Grécku, kde sa stredoškolskí študenti v pondelok prvýkrát po piatich mesiacoch vrátili do škôl a internátov. Študentov aj učiteľov budú dvakrát týždenne testovať na koronavírus, ale niektorých expertov toto znovuotváranie znepokojuje. Podľa nich je krajina ešte stále v zovretí pandémie.Ďalšou pozitívnou správou sú výsledky klinických skúšok, ktoré ukazujú, že prípravok s obsahom protilátok od americkej spoločnosti Regeneron používaný na liečbu pacientov s ochorením COVID-19 takisto pomáha zabraňovať aj samotnému nakazeniu.