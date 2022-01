WHO: Pandémia koronavírusu ani zďaleka nekončí

Ženeva 18. januára (TASR) - Pandémia koronavírusu je ďaleko od svojho konca, upozornil v utorok generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Informovala o tom agentúra AFP.



Tedros zároveň varoval pred tvrdeniami, že rýchlo sa šíriaci koronavírusový variant omikron má mierny priebeh. "Táto pandémia sa ani zďaleka nekončí a s neskutočným globálnym nárastom variantu omikron možno očakávať nové varianty," povedal šéf WHO reportérom v Ženeve.



Koronavírusový variant omikron je omnoho nákazlivejší než predchádzajúce varianty, javí sa však, že spôsobuje menej závažné ochorenie, pripomína AFP. Vyvolalo to debatu, že vírus sa stane endemickým, čo by mohlo naznačovať, že nebezpečenstvo pominulo.



WHO však upozornila, že prudký nárast počtu infikovaných ľudí bude znamenať stále ťažký priebeh a úmrtia pre množstvo zraniteľných osôb. "Omikron môže byť menej závažný, tvrdenia o tom, že ide o chorobu s miernym priebehom, sú však zavádzajúce," uviedol Tedros. "Nemýľte sa: omikron spôsobuje hospitalizácie i úmrtia a dokonca i menej závažné prípady zahlcujú zdravotnícke zariadenia," dodal.



Zároveň zdôraznil naliehavú potrebu odstrániť tlak na systémy zdravotnej starostlivosti, zvlášť v krajinách, ktoré majú stále nízku mieru zaočkovanosti.



"Teraz nie je čas vzdať sa a mávať bielou vlajkou," podotkol.



Údaje naznačujú, že existujúce vakcíny proti COVID-19 sú menej účinné pri ochrane pred prenosom omikronu ako v prípade predchádzajúcich kmeňov, píše AFP. Šéf WHO zdôraznil, že zostáva životne dôležité zaistiť širší a spravodlivejší prístup k vakcínam.



Zdravotnícki experti upozorňujú, že umožnenie neobmedzeného šírenia COVID-19 na niektorých miestach výrazne zvyšuje možnosť výskytu nových, nebezpečnejších variantov.