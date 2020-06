WHO: Pandémia koronavírusu je v novej, nebezpečnej fáze

Ženeva 19. júna (TASR) - Pandémia nového koronavírusu je v súčasnosti v "novej a nebezpečnej fáze", keď sa šírenie vírusu zrýchľuje a súčasne sa zmierňujú epidemiologické opatrenia. Uviedla to v piatok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



"Svet je v novej nebezpečnej fáze. Ľudia už pochopiteľne nechcú byť doma a krajiny chcú čo najskôr otvoriť svoje ekonomiky, ale šírenie vírusu je stále rýchle," povedal na virtuálnom brífingu v Ženeve generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Pripomenul, že v priebehu štvrtka WHO zaznamenala vo svete viac ako 150.000 nových prípadov nákazy, čo je doposiaľ najvyšší denný nárast. Takmer polovica z nich bola zaznamenaná v Severnej alebo Južnej Amerike, veľké počty infikovaných hlásili aj z južnej Ázie a Blízkeho východu, uviedla agentúra AP.



Podľa šéfa WHO sú preto stále potrebné reštriktívne opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu. Nevyhnutné je tiež dodržiavať spoločenský odstup, nosenie rúšok a umývanie rúk.



Ghebreyesus tiež varoval, že pandémia predstavuje obzvlášť veľké riziko pre utečencov, z ktorých až 80 percent žije v rozvojových krajinách. Podľa neho musí svet zintenzívniť úsilie zamerané na epidemiologickú pomoc ohrozeným utečencom.