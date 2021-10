WHO: Pandémia koronavírusu sa ešte zďaleka nekončí

Ženeva 26. októbra (TASR) - Kríza v súvislosti s ochorením COVID-19 sa ešte zďaleka nekončí, upozornil v utorok krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý zároveň vyzval na výskum vakcín novej generácie v záujme dlhodobej kontroly pandémie. Informovala o tom agentúra AFP.



Devätnásťčlenný krízový výbor WHO sa schádza každé tri mesiace, aby diskutoval o pandémii koronavírusu a vydával odporúčania. "Kým sa prostredníctvom zvýšeného príjmu vakcín a liečby dosiahol pokrok, analýza súčasnej situácie a modely predpovedí naznačujú, že pandémia ešte zďaleka nekončí," uviedla WHO po utorkovej štvorhodinovej virtuálnej schôdzke.



Výbor WHO zároveň vyzval na ďalší výskum opakovane použiteľných rúšok a respirátorov, vakcín novej generácie, diagnostiky a liečby "v záujme dlhodobej kontroly pandémie", píše AFP.



"Používanie rúšok, fyzický odstup, hygiena rúk a lepšie vetranie vnútorných priestorov zostávajú kľúčové v súvislosti s redukciou šírenia vírusu SARS-CoV-2," uvádza sa vo vyhlásení.



Pretrvávajúca pandémia podľa výboru ďalej komplikuje humanitárne krízy, masovú migráciu i ďalšie krízy, preto by mali jednotlivé štáty prehodnotiť svoju pripravenosť a plány odozvy, cituje zo stanoviska AFP.



WHO zároveň vyjadrila obavy ohľadom problémov Afriky pri boji proti pandémii vrátane prístupu k vakcínam, testom a liečbe, ako aj zhromažďovania a analýzy údajov na monitorovanie vývoja pandémie.



Organizácia súčasne vyzvala krajiny, aby uznali všetky vakcíny, ktoré WHO schválila na núdzové použitie.



Výbor Svetovej zdravotníckej organizácie 30. januára minulého roka prvýkrát vyhlásil v súvislosti s vírusom SARS-CoV-2 "stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu" (PHEIC), čo je najvyšší stav ohrozenia, aký môže WHO vyhlásiť, pripomína AFP.