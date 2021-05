WHO: Pandémia sa v Európe neskončí, pokiaľ sa nezaočkuje 70% ľudí

Kodaň 28. mája (TASR) - Pandémia koronavírusovej choroby COVID-19 sa v Európe neskočí, pokiaľ nebude zaočkovaných najmenej 70 percent ľudí. Vyhlásil to v piatok regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge.



"Pandémia sa skončí, keď dosiahneme minimálne 70-percentný rozsah vakcinácie," uviedol Kluge pre tlačovú agentúru AFP, pričom vyjadril poľutovanie nad tým, že miera očkovania v Európe je stále "príliš nízka".



Kluge sa podľa vlastných slov obáva vyššej úrovne nákazlivosti indického a britského variantu nového koronavírusu. "Vieme napríklad, že B.1617 (indický variant) je prenosnejší ako B.117 (britský variant), ktorý už bol prenosnejší ako predchádzajúci," povedal Kluge.



V dôsledku pandémie koronavírusu zomrelo vo svete až trikrát viac ľudí, než naznačujú oficiálne zaznamenané úmrtia na COVID-19, uviedla minulý týždeň WHO.



"Celkový počet úmrtí je najmenej dvakrát až trikrát vyšší, než je oficiálne hlásené," povedala riaditeľka WHO pre spracovanie údajov Samira Asmová novinárom v Ženeve po tom, ako organizácia zverejnila výročnú správu o globálnych štatistikách v oblasti zdravotníctva.



Podľa správy sa v roku 2020 vyskytli najmenej tri milióny tzv. nadmerných úmrtí v priamej alebo nepriamej spojitosti s ochorením COVID-19. Oficiálny počet úmrtí v súvislosti s covidom pritom koncom minulého roka predstavoval 1,8 milióna.