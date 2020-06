WHO: Pandémia spôsobila zhoršenie starostlivosti o iných pacientov

Ženeva 1. júna (TASR) - Pandémia nového koronavírusu spôsobila, že zdravotná starostlivosť poskytovaná pacientom s inými ochoreniami než s COVID-19 sa na celom svete značne zhoršila. Vyplýva to z májového prieskumu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý sa uskutočnil v 155 krajinách, píše spravodajská stanica ORF.



"Krajiny musia nájsť inovatívne riešenia, aby aj počas boja proti (ochoreniu) COVID-19 zachovali dôležité zdravotné služby aj pre choroby, ktoré nie sú infekčné," povedal v pondelok šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Prieskum ukázal, že až 31 percent krajín sveta muselo obmedziť alebo celkom prerušiť poskytovanie starostlivosti pacientom s akútnymi problémami krvného obehu. Obmedzenia starostlivosti o pacientov s rakovinou uviedlo 42 percent krajín, zníženie kvality starostlivosti o pacientov s cukrovkou nastalo v 49 percentách štátov sveta.



Viac ako polovica krajín nedokázala zabezpečiť adekvátnu starostlivosť pre ľudí s vysokým krvným tlakom. Rehabilitácie boli dočasne prerušené v 63 percentách krajín. Pandémia COVID-19 a s ňou spojené obmedzenia zasiahli aj preventívne programy, ako napríklad kontroly na diagnostiku rakoviny prsníka.



K zníženiu kvality v zdravotníctve došlo vo zvýšenej miere v krajinách s nízkymi príjmami



Vo väčšine prípadov boli termíny vyšetrení pacientov rušené preto, že personál nemocníc bol povolaný ošetrovať ľudí nakazených koronavírusom SARS-CoV-2. Ďalším dôvodom bolo aj to, že ľudia sa na vyšetrenie nemohli dostaviť v dôsledku obmedzení pohybu.



Na neinfekčné choroby zomrie podľa odhadov WHO každoročne 41 miliónov ľudí, čo je 71 percent všetkých úmrtí na celom svete.