WHO plánuje otestovať deväť ruských vakcín proti koronavírusu

Moskva 24. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila deväť vakcín vyvíjaných v Rusku proti koronavírusu SARS-CoV-2 na zoznam potenciálnych možností riešenia pandémie. Informovala o tom v piatok agentúra TASS s odvolaním sa na stanovisko ruskej vlády.



"WHO zaradila do zoznamu sľubných možností deväť vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktoré sa vyvíjajú v Rusku. Patrí medzi ne šesť vakcín vyvinutých Štátnym výskumným centrom pre virológiu a biotechnológie (Vector) so sídlom v Novosibirsku, dve vakcíny vyvinuté spoločnosťou Biocad a vakcína, ktorú pripravil Petrohradský výskumný ústav pre vakcíny a séra," uviedli vo vyhlásení.



Jednou z vakcín z výskumného centra VECTOR je peptidová vakcína založená na platforme, ktorá sa predtým používala na vytvorenie vakcíny proti vírusu eboly. Biocad zase vyvinul vakcínu založenú na víruse chrípky.



Počet prípadov nákazy novým koronavírusom v Rusku stúpol za posledných 24 hodín o 5849 na 68.622. Celkový počet obetí na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, sa zvýšil na 615 a 5568 ľudí sa z nákazy zotavilo.