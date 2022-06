WHO plánuje premenovať vírus opičích kiahní; je vraj diskriminačný

Ženeva 15. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) plánuje premenovať vírus opičích kiahní, ktorých súčasný názov označuje za nepresný, diskriminačný a stigmatizujúci. V stredu to oznámil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Ghebreyesus informoval, že WHO spolupracuje na premenovaní vírusu s odborníkmi z celého sveta, pričom nový názov by mala oznámiť čo najskôr.



Vedci upozornili, že v médiách a odbornej literatúre sa prepuknutie nákazy opičími kiahňami nesprávne spája s africkými krajinami. Vírus sa však podľa nich v LGBTI komunite šíril ešte skôr, než britský úrad verejného zdravotníctva potvrdil nákazu u muža, ktorý sa v máji vrátil do Londýna z Nigérie. Kritizujú aj používanie fotografií, ktoré ako pacientov s kiahňami vyobrazujú výlučne Afričanov.



Vo svojej správe vedci vírus opičích kiahní nazývajú "hMPXV", aby odlíšili vírus kiahní bežne prítomný medzi zvieratami od súčasného variantu, ktorý sa šíri medzi ľuďmi.