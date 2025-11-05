Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
WHO plánuje zaočkovať približne 44.000 detí v Pásme Gazy

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa zdravotníckej organizácie bola pred vojnou všeobecná miera zaočkovanosti v Pásme Gazy 98 percent. Teraz sa predpokladá, že je nižšia ako 70 percent.

Autor TASR
Gaza 5. novembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) plánuje spustiť v nedeľu rozsiahlu očkovaciu kampaň pre deti v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

V priebehu desiatich dní úrady zaočkujú proti osýpkam, mumpsu, ružienke a obrne približne 44.000 detí, ktoré neboli očkované počas dvojročnej vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Ďalšiu očkovaciu dávku dostanú deti v januári.

Po výskyte vírusu obrny v Pásme Gazy WHO podnikla očkovacie kampane počas prímeria v lete 2024 a vo februári 2025. K niektorým deťom sa ale mobilné očkovacie tímy nedokázali dostať.

WHO odhaduje, že 20 percent detí mladších ako päť nebolo očkovaných, prípadne boli zaočkované len čiastočne. Súčasne s očkovacou kampaňou bude Detský fond OSN (UNICEF) vyhodnocovať podvýživu, aby mohol cielene a čo najrýchlejšie pomôcť mladým ľuďom.

