WHO plne dôveruje palestínskym údajom o obetiach v Gaze

Ženeva 14. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok vyjadrila plnú dôveru údajom o palestínskych obetiach vojny v Pásme Gazy, ktoré publikuje tamojšie ministerstvo zdravotníctva riadené militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Ministerstvo v Gaze minulý týždeň aktualizovalo svoj prehľad o celkovom počte približne 35.000 obetí a uviedlo, že zhruba 25.000 z nich bolo doteraz identifikovaných, pričom vyše polovica sú ženy a deti.



To vyvolalo obvinenia zo strany Izraela o nepresnosti a manipulácii, keďže palestínske orgány predtým odhadovali, že viac ako 70 percent zabitých boli ženy a deti. Agentúry OSN opätovne zverejnili tieto palestínske údaje, podľa ktorých sa obete vojny odvtedy zvýšili na vyše 35.000.



"Na údajoch nie je nič zvláštne, celkové údaje (o obetiach) sú stále rovnaké. To, že teraz máme 25.000 identifikovaných ľudí, je krok vpred," povedal hovorca WHO Christian Lindmeier na tlačovom brífingu v Ženeve.



Na základe vlastnej analýzy najnovších palestínskych údajov uviedol, že približne 60 percent obetí tvoria ženy a deti, ale mnoho tiel, ktoré sú stále pod troskami, podľa neho pravdepodobne zaradia do týchto dvoch kategórií, keď ich identifikujú.



Vojna v Pásme Gazy začala po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na juhu Izraela 7. októbra 2023. Militanti z Hamasu vtedy zabili zhruba 1170 ľudí, väčšinou civilistov. Do Gazy zároveň uniesli približne 250 rukojemníkov, z ktorých vyše sto prepustili počas týždňového prímeria na prelome novembra a decembra výmenou za 240 palestínskych väzňov.



Izrael na októbrový útok odpovedal masívnymi náletmi a pozemnou ofenzívou v Pásme Gazy. Veľká časť Pásma Gazy je v dôsledku bojov zruinovaná a jej obyvatelia sú vo veľmi zlej humanitárnej situácii.