WHO: Počet nakazených koronavírusom vo svete klesá, výnimkou je Európa

Londýn 20. októbra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaznamenala počas uplynulého týždňa v Európe sedempercentný nárast nových prípadov nákazy koronavírusom. Ide o o jediný región na svete, kde sa týždenný prírastok počtu nakazených zvýšil oproti predchádzajúcemu týždňu. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



WHO uviedla, že celosvetovo minulý týždeň pribudlo približne 2,7 milióna nových prípadov ochorenia COVID-19 a viac ako 46.000 úmrtí, podobne ako predchádzajúci týždeň. Najviac prípadov hlásili Británia, Rusko a Turecko.



Najväčší pokles prípadov nákazy (o zhruba 16–18 percent) zaznamenali v Afrike a západnom Tichomorí. V Afrike zároveň klesol počet úmrtí v spojitosti s covidom o približne štvrtinu, a to aj napriek značnému nedostatku vakcín na kontinente. Ostatné regióny vrátane Severnej aj Latinskej Ameriky a Blízkeho východu hlásili podobné čísla ako predchádzajúci týždeň, uviedla WHO.



Oproti tomu v Európe už tretí týždeň po sebe počet prípadov nákazy stúpa. Za uplynulý týždeň v tejto zemepisnej oblasti hlásili približne 1,3 milióna novoinfikovaných. Podľa WHO tam zaznamenala nárast počtu prípadov viac než polovica krajín.