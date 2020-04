WHO: Počet nakazených v Európe rastie napriek pozitívnym signálom

Kodaň 16. apríla (TASR) - Európska sekcia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vo štvrtok varovala, že počet prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v Európe rastie napriek istým "pozitívnym" signálom z niektorých najviac postihnutých krajín.



Európska pobočka WHO poskytla vo štvrtok pravidelný týždňový online brífing pre médiá. Uviedla na ňom, že počet infikovaných v Európe sa aktuálne približuje k jednému miliónu.



"Stále sa nachádzame v oku búrky," povedal šéf sekcie WHO pre Európu Hans Kluge. Európske krajiny vyzval, aby zabezpečili primerané kontrolné mechanizmy predtým, ako začnú zmierňovať zavedené karanténne obmedzenia.



Kluge pripomenul, že zo všetkých prípadov nákazy na celom svete sa približne 50 percent nachádza v Európe, napísala agentúra Reuters.



Najviac postihnutou krajinou je Španielsko, kde v stredu potvrdili už 177.633 prípadov nákazy. Taliansko má zase najviac úmrtí spomedzi všetkých európskych štátov. Do stredy tam ochoreniu COVID-19 podľahlo 21.645 ľudí.