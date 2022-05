WHO: Počet nových prípadov i obetí covidu celosvetovo klesá

Ženeva 5. mája (TASR) - Počet nových prípadov a obetí ochorenia COVID-19 celosvetovo naďalej klesá. V stredu to vo svojej týždennej správe uviedla svetová zdravotnícka organizácia (WHO), informuje TASR podľa správy agentúry AP.



WHO uviedla, že za posledný týždeň celosvetovo zaznamenala 3,8 milióna nových prípadov infekcie koronavírusom (týždenný pokles o 17 percent) a 15.000 úmrtí (týždenný pokles o tri percentá). Tieto údaje však podľa WHO neodzrkadľujú skutočnú situáciu, keďže čoraz viac krajín už nevenuje šíreniu ochorenia COVID-19 takú pozornosť ako predtým.



Na dvoch kontinentoch zaznamenala WHO týždenný nárast nových prípadov covidu: o 33 percent v Afrike a 13 percent v Amerike. V Indii eviduje až 70-percentný nárast úmrtí, čo však organizácia pripisuje dodatočnému nahlasovaniu údajov.



V Juhoafrickej republike zaznamenali nárast nových prípadov ochorenia COVID-19, ktorý je podľa tamojších predstaviteľov pravdepodobne dôsledkom šírenia nového subvariantu omikronu BA.4. WHO uviedla, že nový subvariant sa zdá byť nákazlivejší ako pôvodný omikron, ale v tejto chvíli je predčasné určiť, či vedie k podstatne vyšším počtom hospitalizácií alebo úmrtí.



Podľa riaditeľa programu WHO pre núdzové situácie Michaela Ryana je príliš skoro hodnotiť, či sa z ochorenia COVID-19 stáva sezónne ochorenie. Zároveň varoval štáty pred priskorým uvoľňovaním protipandemických opatrení.



V Číne sa v súčasnosti stále snažia zastaviť šírenie koronavírusu tvrdými opatreniami. Tie zaviedli v Pekingu i Šanghaji. V najväčšom čínskom meste tvrdý lockdown spôsobuje problémy s dodávkami potravín pre domácnosti.