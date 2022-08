WHO: Počet nových prípadov koronavírusu vo svete klesol

Londýn 4. augusta (TASR) - Počet nových prípadov ochorenia COVID-19 celosvetovo za uplynulý týždeň klesol o deväť percent v porovnaní s predchádzajúcim meraním. V stredu to uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v týždennom hodnotení pandémie koronavírusu. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Celosvetovo bolo za uplynulý týždeň zaznamenaných 6,5 milióna nových prípadov covidu a viac ako 14.000 ľudí tomuto ochoreniu podľahlo, píše WHO. Počet nakazených klesol v Európe o 35 percent, no zvýšil sa v západnom Tichomorí a v Afrike.



Počet úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19 narástol o 44 percent v západnom Tichomorí. Viac obetí zaznamenali aj na Blízkom východe, pričom v Európe zomrelo na koronavírus o štvrtinu menej ľudí.



WHO nedávno upozornila, že monitoring ochorenia COVID-19 vážne ohrozujú krajiny, ktoré obmedzili testovanie či nahlasovanie pozitivity. Dodala, že údaje sú pravdepodobne výrazne podhodnotené, čo by mohlo sťažiť odhalenie nových variantov vírusu. Svetová zdravotnícka organizácia vo svojom stredajšom hodnotení pandémie uviedla, že vo svete sa v súčasnosti šíria najmä dva subvarianty omikronu - BA.4 a BA.5.



Najviac pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 bolo za uplynulý týždeň v Japonsku, Spojených štátoch, Južnej Kórey, Nemecku a Taliansku. Najviac úmrtí hlásili USA, Brazília, Taliansko, Japonsko a Austrália, píše AP.