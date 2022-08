WHO: Počet nových prípadov koronavírusu celosvetovo klesol

Londýn 19. augusta (TASR) - Počet nových prípadov nákazy koronavírusom celosvetovo za uplynulý týždeň klesol takmer o štvrtinu, zatiaľ čo úmrtia klesli o šesť percent. Vo štvrtok to uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v týždennom hodnotení koronavírusovej pandémie. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Celosvetovo bolo za uplynulý týždeň zaznamenaných 5,4 milióna nových prípadov nákazy, čo je pokles o 24 percent v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Počet nakazených klesol takmer o 40 percent v Afrike a Európe a o tretinu na Blízkom východe.



Úmrtia spojené s ochorením COVID-19 vzrástli o 31 percent v západnom Tichomorí a v juhovýchodnej Ázii o 12 percent, no všade inde vo svete klesli alebo zostali stabilné.



Vo štvrtok poradná skupina expertov v oblasti vakcinácie WHO po prvý raz odporučila pre najzraniteľnejšie skupiny vrátane starších ľudí druhú posilňujúcu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Rovnaké odporúčanie pred mesiacmi vydalo množstvo ďalších zdravotníckych agentúr a krajín.