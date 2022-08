WHO: Počet nových prípadov koronavírusu vo svete naďalej klesá

Ženeva 31. augusta (TASR) - Počet nových prípadov ochorenia COVID-19 naďalej celosvetovo klesá. Znižuje sa aj počet úmrtí na toto ochorenie. V stredu to oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pravidelnom týždennom hodnotení pandémie koronavírusu. TASR informuje podľa správy agentúry AP.



Celosvetovo bolo za uplynulý týždeň zaznamenaných 4,5 milióna nových prípadov covidu a 13.500 ľudí tomuto ochoreniu podľahlo, uviedla WHO. Dodala, že počet nakazených vo svete klesol v porovnaní s predchádzajúcim meraním o 16 percent a úmrtia sa znížili o 13 percent.



Podľa WHO počet nových prípadov klesol všade vo svete. Väčší počet obetí zaznamenali iba v juhovýchodnej Ázii (o 15 percent) a v západnom Tichomorí (o tri percentá).



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil, že s prichádzajúcou zimou na severnej pologuli a možným vznikom nebezpečnejšieho nového variantu covidu očakávajú odborníci prudký nárast hospitalizácií a úmrtí. Mieru zaočkovanosti považuje stále za príliš nízku dokonca aj v bohatých krajinách. Poznamenal tiež, že 30 percent zdravotníckych pracovníkov a 20 percent starších ľudí stále nie je zaočkovaných.



"Tieto medzery v očkovaní predstavujú riziko pre nás všetkých... Prosím, dajte sa zaočkovať, ak ešte nie ste, a choďte na posilňovaciu dávku, ak je pre vás odporúčaná," povedal Ghebreyesus.



Spojené štáty v stredu schválili nové vakcíny proti najbežnejšiemu koronavírusovému subvariantu omikron. Tamojšie úrady uviedli, že nová očkovacia látka by sa mala začať ľuďom podávať v najbližších dňoch, píše AP.