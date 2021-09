WHO: Počet nových prípadov sa stabilizoval, avšak na vysokej úrovni

Ženeva 7. septembra (TASR) - Celosvetový rast nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 sa stabilizoval, avšak na vysokej úrovni. Niektoré časti sveta sú omnoho viac zasiahnuté ako iné, povedala v utorok technická riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre COVID-19 Maria Van Kerkhoveová. Informovala o tom agentúra TASS.



"Dosiahli sme plató (stabilizovaný stav) v celosvetovom počte prípadov, ale krivka je na skutočne vysokej úrovni. Týždenne je hlásených asi 4,4 až 4,5 milióna prípadov, avšak to je určite podhodnotenie skutočného počtu prípadov. Zároveň máme 67.000 až 68.000 úmrtí za týždeň," povedala Kerkhoveová počas videokonferencie.



WHO eviduje na americkom svetadiele takmer 20-percentný nárast prípadov nákazy a 17-percentný nárast súvisiacich úmrtí, dodala Kerkhoveová. V Európe síce došlo k štvorpercentnému poklesu v počte prípadov, avšak aj tak pribudol milión nakazených, pričom počet úmrtí stúpol o 20 percent.



V Juhovýchodnej Ázii zas nové prípady klesli o 9 percent a úmrtia o 21 percent. Trojpercentný pokles novoinfikovaných a osempercentné zníženie úmrtí zaznamenali v regióne západného Tichomoria.



V Afrike došlo k 34-percentnému zníženiu počtu nových infekcií a 26-percentnému poklesu úmrtí.