WHO: Počet ochorení COVID-19 klesol minulý týždeň o pol milióna

Viedeň 17. februára (TASR) - Celosvetový počet nových prípadov ochorenia COVID-19 minulý týždeň klesol na 2,7 milióna, čo je približne o 500.000 prípadov menej než v predchádzajúci týždeň. V utorok večer to v Ženeve oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorú citovala tlačová agentúra DPA.



Ide o 16-percentný pokles. Tento trend plynulo pokračuje - klesanie sa začalo po vrchole zaznamenanom v prvý úplný januárový týždeň, keď bolo hlásených až takmer päť miliónov nových prípadov nákazy.



Minulý týždeň zaznamenali klesanie všetky regióny sveta, okrem Blízkeho východu.



Avšak 170.000 nových pacientov na Blízkom východe zatienilo 970.000 chorých v Európe a 1,3 milióna pacientov v Severnej aj Latinskej Amerike.



WHO zaznamenala minulý týždeň po celom svete 81.000 nových úmrtí súvisiacich s koronavírusom, čo je desaťpercentný pokles.



Zdravotnícka agentúra OSN tiež uviedla, že nové varianty koronavírusu, ktoré sa pokladajú za nákazlivejšie, sa minulý týždeň rozšírili do ďalších krajín.



Variant, ktorý prvýkrát zistili v Británii, je teraz už v 94 štátoch sveta. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v správe tento týždeň odhadlo, že tento variant sa už šíri "v mnohých, ak nie vo všetkých" krajinách regiónu.



Takzvaný juhoafrický variant koronavírusu je prítomný v 46 krajinách sveta, pričom variant zistený v Brazílii a Japonsku objavili v 21 krajinách.