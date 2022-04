WHO: Počet prípadov koronavírusu vo svete prekročil 500 miliónov

Ženeva 15. apríla (TASR) - Celkový počet prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 vo svete od začiatku pandémie vo štvrtok prekročil 500 miliónov. Oznámila to v noci na piatok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR správu prevzala z agentúry DPA.



WHO štvrtok večer vo svete registrovala 500,19 milióna potvrdených prípadov nákazy vrátane 6,19 milióna úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19.



Prvé prípady koronavírusu hlásili koncom roka 2019 v Číne. Najviac prípadov odvtedy zaznamenali v Európe (209,5 milióna) a v Severnej a Južnej Amerike (151,7 milióna). Na Afriku pripadajú len dve percentá celosvetového počtu prípadov, píše DPA. WHO však predpokladá, že veľké množstvo prípadov na tomto kontinente nie je nahlásených.



Celosvetový počet prípadov dosiahol 400 miliónov začiatkom februára tohto roka. Hranicu 300 miliónov prípadov svet prekročil 7. januára.