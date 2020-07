Počet prípadov koronavírusu sa za posledných 6 týždňov zdvojnásobil

Ženeva 27. júla (TASR) - Pandémia nového koronavírusu sa "naďalej zrýchľuje", za posledných šesť týždňov sa počet prípadov nákazy vo svete zdvojnásobil. V pondelok to oznámil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorého citovala tlačová agentúra AP.



Podľa Tedrosa Svetovej zdravotníckej organizácii doposiaľ nahlásili takmer 16 miliónov prípadov nákazy a vyše 640.000 súvisiacich úmrtí.



Tedros zvolá na štvrtok 30. júla mimoriadnu komisiu WHO, čo je procedurálny krok nasledujúci šesť mesiacov po tom, ako táto zdravotnícka organizácia OSN vyhlásila 30. januára "stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného rozmeru" z dôvodu vypuknutia nákazy koronavírusom. Komisia poradí Tedrosovi, ako ďalej postupovať v boji proti pandémii.



"Ochorenie COVID-19 zmenilo náš svet," povedal novinárom Tedros v pondelok zo sídla WHO vo švajčiarskej Ženeve. "(COVID-19) spojil ľudí, komunity a národy - a zároveň ich rozdelil," dodal.



Spomenul niektoré faktory, ktoré sa ukázali v boji proti šíreniu koronavírusu ako účinné vrátane správneho politického vedenia, vzdelania, zvýšeného testovania a hygieny, ako aj opatrení v oblasti dodržiavania spoločenského odstupu.



"Nie sme väzňami pandémie. Každý z nás má na to vplyv. Budúcnosť je v našich rukách," zdôraznil Tedros.