WHO: Počet prípadov koronavírusu tento týždeň dosiahne 20 miliónov

Ženeva 10. augusta (TASR) – Svetová zdravotnícka organizácia očakáva, že celkový počet prípadov nákazy novým koronavírusom vo svete ešte tento týždeň vzrastie na 20 miliónov. Toto číslo zahŕňa aj 750 000 súvisiacich úmrtí, informovala agentúra AP.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na pondelňajšom virtuálnom brífingu priznal, že za týmito štatistikami je veľké množstvo bolesti a utrpenia. Podľa jeho slov však naďalej klíčia výhonky nádeje, bez ohľadu na to, v akej fáze sa daná krajina alebo región nachádza.



Šéf WHO nenavrhol novú stratégiu pre boj proti vírusu, no opäť uviedol, že svetoví lídri musia zintenzívniť úsilie, podniknúť ďalšie kroky a občania musia prijať nové opatrenia.



Ako príklad celému svetu uviedol Nový Zéland. Táto ostrovná krajina totiž už 100 dní nezaznamenala lokálny prenos nového druhu koronavírusu.



„Tento vírus zatiaľ nevykazuje znaky sezónnosti", povedal v pondelok na virtuálnej tlačovej konferencii v Ženeve riaditeľ WHO pre mimoriadne situácie Michael Ryan.



Na rozdiel od iných respiračných ochorení, ako je chrípka, ktoré sa šíria hlavne v zime, koronavírusová pandémia sa v lete zrýchľuje. Krajiny by preto podľa Ryana nemali prestať vírus potláčať.



Dodal, že aj keď sa zdá, že choroba COVID-19 je pod kontrolou, ako napríklad v Európe, WHO naďalej radí krajinám, aby pokračovali v dodržiavaní opatrení zavedených v snahe spomaliť šírenie vírusu.