WHO: Počet prípadov opičích kiahní vo svete klesol o 21 percent

Ženeva 25. augusta (TASR) - Počet nových prípadov opičích kiahní vo svete sa počas minulého týždňa v porovnaní s predchádzajúcim sedemdňovým obdobím znížil o 21 percent. Pokles bol zaznamenaný po mesiac trvajúcom náraste počtu prípadov tohto vírusového ochorenia, informovala vo štvrtok podľa agentúry AFP Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Najnovšie údaje podľa WHO naznačujú, že epidémia opičích kiahní v európskom regióne, ktorý zahŕňa 53 krajín, už možno začala slabnúť. K prudkému nárastu počtu infikovaných však naďalej dochádza v Severnej a Južnej Amerike.



V priebehu uplynulého týždňa bolo v globálnom meradle hlásených 5907 nakazených, pričom výskyt choroby prvýkrát zaznamenali aj v Iráne a Indonézii.



Približne 60 percent novonakazených hlásili za posledný mesiac zo Severnej a Južnej Ameriky, 38 percent z Európy.



Od konca apríla potvrdili v 98 krajinách sveta už viac než 45.000 prípadov opičích kiahní a 12 súvisiacich úmrtí. V júli WHO v tejto súvislosti vyhlásila stav globálnej zdravotnej núdze.



U ľudí bolo toto ochorenie prvýkrát zistené v roku 1970 v Konžskej demokratickej republike. Následnej sa jeho šírenie medzi ľuďmi obmedzilo najmä na niektoré štáty západnej a strednej Afriky, kde je endemické.



V máji sa však prípady opičích kiahní, ktoré sprevádza horúčka, bolesti svalov a veľké kožné lézie podobné vredom, začali rýchlo šíriť po celom svete, a to najmä medzi mužmi, ktorí majú pohlavný styk s inými mužmi.